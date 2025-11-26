Депутат Свищев: наши лыжники драли норвежских и будут драть их дальше

Дмитрий Свищев: «Наши лыжники – сильнейшие соперники. Они драли норвежских лыжников и будут драть их дальше»

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев назвал российских лыжников сильнейшими соперниками для норвежцев.

Ранее норвежские спортсмены Ян Томас Йенссен, Эрик Валнес и Ансгар Эвенсен, говоря о возможном допуске россиян на международные старты, скептически высказались о допинг-тестировании в России.

«Норвежцы вспомнили Олимпиаду в Сочи, после которой прошло 11 лет уже. Система допинг-контроля в нашей стране изменилась, ужесточили антидопинговое законодательство. Можно сколько угодно обвинять нас, но норвежцы лучше бы на свою антидопинговую систему посмотрели. В их стране спортсменам совершенно законно разрешают применять запрещенные во всем мире препараты под видом терапевтических исключений. Лучше бы они о своей допинг-системе говорили. Норвежцы понимают, что российские лыжники скоро вернутся на мировую арену, поэтому они начинают придумывать новые поводы, чтобы демонизировать российских спортсменов. А наши лыжники – сильнейшие соперники для норвежцев. Они драли норвежских лыжников и будут драть их дальше. Норвежцам лучше бы тренировками заняться и в честной борьбе попытаться оспорить наше преимущество на соревнованиях», – отметил Свищев.
