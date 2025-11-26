Депутат Свищев: наши лыжники драли норвежских и будут драть их дальше

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев назвал российских лыжников сильнейшими соперниками для норвежцев.

Ранее норвежские спортсмены Ян Томас Йенссен, Эрик Валнес и Ансгар Эвенсен, говоря о возможном допуске россиян на международные старты, скептически высказались о допинг-тестировании в России.