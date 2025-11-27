Биатлонистка Смольская рассказала, что помешало ей во время спринта на КР

Олимпийская чемпионка белоруска Динара Смольская в эфире «Матч ТВ» заявила, что утепленная экипировка мешала ей во время спринта на этапе Альфа‑Банк Кубка России в Ханты‑Мансийке.

В четверг Смольская заняла четвертое место в спринте на 7,5 километра, закончив гонку без промахов. Победу одержала Анна Сола (1 промах), Смольская уступила соотечественнице 24,1 секунды.

— Хорошо справилась со стрельбой, но не очень угадала с экипировкой. Оделась очень тепло, мне было сильно жарко, у меня все сковало. По дистанции я снимала рукавицы, — сказала Смольская в эфире «Матч ТВ».

В пятницу состоится мужской спринт на 10 км.