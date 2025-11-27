Объявлена победительница в гонке на 10 км свободным стилем на этапе КР

Алина Пеклецова одержала победу в гонке на 10 км свободным стилем на этапе КР в Кировске

Российская лыжница Алина Пеклецова одержала победу в гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка России – 2025/2026 в Кировске. Пеклецова завершила дистанцию с результатом 26.14,00.

Второй к финишу пришла Екатерина Никитина, с отставанием в 29,6 секунды (26.43,6), замкнула тройку лидеров забега Лидия Горбунова, которая показала результат 26.52,5 (+38,5).

Лыжные гонки. Кубок России – 2025/2026. Кировск. 10 км. Свободный стиль. Женщины. Результаты

  1. Алина Пеклецова – 26.14,00.
  2. Екатерина Никитина +29,6.
  3. Лидия Горбунова +38,5.
  4. Арина Кусургашева +40,6.
  5. Карина Гончарова +43,3.

