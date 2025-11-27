Российский биатлонист пожаловался на качество патронов

Российский биатлонист Кирилл Бажин пожаловался на плохие патроны для тренировок и соревнований. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен заявил, что в настоящий момент не у всех регионов есть возможность приобретать хорошие патроны, что сказывается на результатах стрельбы. На последнем отстреле в холодных условиях патроны, предоставленные сборной, показали большой разброс попаданий, и некоторые пули летят на шесть часов, что автоматически считается промахом по очкам.

С 27 по 30 ноября в Ханты‑Мансийске пройдет первый этап Кубка России.

Россияне и белорусы отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. В Международном союзе биатлонистов (IBU) заявляли, что решение будет действовать до дальнейшего уведомления.