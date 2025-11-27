Стал известен победитель в гонке на 15 км на этапе КР в Кировске

Российский лыжник Савелий Коростелёв одержал победу в гонке на 15 км свободным стилем на этапе Кубка России – 2025/2026 в Кировске. Коростылёв завершил дистанцию с результатом 35.10,19. Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов занял 11-е место в гонке (+1.06,9).

© Чемпионат.com

Вторым к финишу пришёл Денис Спицов с отставанием в 9,8 секунды (35.20,7), замкнул тройку лидеров забега Сергей Ардашев, который показал результат 35.32,3 минуты (+21,4).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Кировск. 15 км. Свободный стиль. Мужчины. Результаты