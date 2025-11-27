Лыжник Спицов пожаловался на инвентарь

Спицов о серебре в коньковой «разделке»: «В очередной раз решили лыжи, хотя самочувствие великолепное. Уверенно шел с первого круга»
Лыжник Денис Спицов рассказал, что инвентарь не позволил ему победить в коньковой гонке с раздельным стартом на Кубке России в Кировске, хотя самочувствие было отличным.
Спицов уступил победителю – Савелию Коростелеву – 9,8 секунды.
«Немного расстроен, с погодой не повезло. Если бы было минус 10, то я точно бы выиграл, уверен. Нужно поискать и поработать немного над лыжами. К сожалению, в последние три года не могу найти лыжи на эту погоду, бегаю на старых. В первый год эти лыжи работали великолепно, но они теряют свой ресурс. В очередной раз решили лыжи, хотя самочувствие великолепное. Уверенно шел с первого круга, но не хватило», – сказал олимпийский чемпион Спицов.
