Шведская лыжница выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Руке

Трёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Фрида Карлссон стала победительницей индивидуальной гонки классическим стилем на первом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Руке (Финляндия). Дистанцию 10 км она преодолела за 25.31,8.

Второй стала представительница Норвегии Хейди Венг, отстав от лидера на 10,5. Тройку лидеров замкнула Моа Илар из Швеции (+18,3).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Рука (Финляндия). Индивидуальная гонка. Классический стиль. 10 км. Женщины: