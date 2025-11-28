Норвежский лыжник выиграл гонку на 10 км на этапе Кубка мира в Финляндии

Норвежский лыжник Мартин Ньенгет завоевал золотую медаль в гонке на 10 км с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Чемпион мира преодолел дистанцию классическим стилем за 22 минуты 30,8 секунд. Второе место занял его соотечественник Йоханнес Клебо (+2,1 секунды), тройку лидеров замкнул австриец Мика Фермойлен (+4,2 секунды).

В женской гонке на 10 км первое место заняла шведка Фрида Карлссон. Бронзовый призер Олимпиады показала время 25 минут 31,8 секунд. Второй стала норвежка Хейди Венг (+10,5 секунд), третьей стала Моа Илар из Швеции (18,3 секунд).

Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) из‑за ситуации на Украине.

Этап Кубка мира в Руке завершится в воскресенье, 30 ноября.