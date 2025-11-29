Митрошин стал первым в спринте свободным стилем на этапе Кубка России

Российский лыжник Егор Митрошин стал победителем спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026, который проходит в Кировске. Дистанцию он преодолел за 2.53,20.

Вторым стал лидер квалификации Иван Горбунов, отстав от лидера на 0,33. Тройку сильнейших замкнул двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине – 2022 Александр Терентьев (+0,83).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Первый этап. Кировск. Спринт. Свободный стиль. Мужчины. Финал:

Егор Митрошин — 2.53,20.

Иван Горбунов — отставание 0,33.

Александр Терентьев +0,83.

Сергей Ардашев +1,05.

Никита Родионов +1,33.

Сергей Забалуев +5,87.