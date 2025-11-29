Вяльбе: удерживать абсолютное лидерство Большунову будет сложнее

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о текущей форме трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

«Большунов болел. Когда неделя тренировок выпадает – это сказывается. Но он и прошлый сезон начал не так ярко, а в середине сезона стал тем Большуновым, к которому привыкли. Но Саше придётся привыкать к тому, что удерживать абсолютное лидерство ему будет всё сложнее и сложнее, появляется молодёжь, которая подпирает очень сильно. В спорте это очень хорошо и правильно», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Большунов стал 18-м в квалификации спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026 в Кировске.