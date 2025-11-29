Большунов умышленно толкнул соперника после финиша спринта

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не сдержал эмоций после финиша полуфинального забега в спринте на этапе Кубка России.

Самый титулованный действующий российский лыжник был возмущен поведением своего соперника. Во время полуфинального забега в спринте на этапе Кубка России в Кировске Большунов незадолго до финиша столкнулся с Александром Бакуровым.

Трехкратный олимпийский чемпион в результате столкновения упал и финишировал в своем забеге последним. После финиша Большунов подъехал к "обидчику" и сильно толкнул его плечом. Бакуров упал на снег, а когда встал, то покрутил пальцев у виска глядя на оппонента.

Победителем этапа в спринте стал Егор Митрошин.