Лыжник Бакуров получил сильный ушиб после толчка Большунова

Лыжник Александр Бакуров получил ушиб мягких тканей после того, как Александр Большунов толкнул его на финише полуфинального забега, пишут СМИ.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала ТАСС, что лыжник Александр Бакуров получил сильный ушиб мягких тканей после инцидента с Александром Большуновым на этапе Кубка России в Кировске. Вяльбе уточнила, что Бакуров на всякий случай съездит на УЗИ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Большунов завершил полуфинальный забег Кубка России по лыжным гонкам последним после падения. После инцидента Большунов спровоцировал стычку с Александром Бакуровым. Он подъехал к сопернику со спины и толкнул его плечом, в результате чего Бакуров упал, облокотившись на рекламный баннер.

Бакуров покидал стадион прихрамывая. За этот поступок Александру Большунову по итогам полуфинала вынесли дисквалификацию.

Лыжник Савелий Коростелев прокомментировал случившееся словами: «И вот это гордость страны?», которые он опубликовал в своем Telegram-канале.