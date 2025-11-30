Динара Смольская выиграла гонку преследования на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске
Белорусская биатлонистка Динара Смольская стала победительницей гонки преследования на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске. Дистанцию 10 км она преодолела за 30.23,9 и допустила один промах.
Второй стала россиянка Наталия Шевченко, которая отстала от лидера на 9,2 секунды и допустила один промах. Тройку сильнейших замкнула представительница Беларуси Анна Сола (+36,6, 5 промахов).
Биатлон. Кубок России — 2025/2026. первый этап, Ханты-Мансийск. Гонка преследования на 10 км, женщины. Результаты:
1. Динара Смольская (Беларусь) – 30.23,9 (1 промах).
2. Наталия Шевченко +9,2 (1).
3. Анна Сола (Беларусь) +36,6 (5).
4. Елизавета Фролова +46,2 (4).
5. Виктория Метеля +49,2 (3).
6. Ирина Казакевич +51,1 (3).
7. Светлана Миронова +54,9 (1).
8. Кристина Резцова +1.23,2 (5).