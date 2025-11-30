Российский лыжник Александр Большунов, трёхкратный олимпийский чемпион, впервые высказался об инциденте после финиша в полуфинале спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026 в Кировске, передает «Россия-1».

В субботу, 29 ноября, Большунов уперся лыжей в Александра Бакурова на заключительном повороте и потерял равновесие. После финиша чемпион подъехал к сопернику и толкнул его в спину, после чего тот упал вместе с бортиком. После стычки Бакуров захромал и ушел с трассы, держась за ногу.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила, что судьи дисквалифицировали Большунова в гонке, но дополнительных мер наказания к нему применено не будет.

«Хочется честной борьбы от старта до финиша, но мне не понравилось отношение Бакурова на дистанции, когда на верхушке первого подъема вот это прыгание на лыжи было. Понятно, что, может, не видел. Я все понимаю, но потом так же на финишном повороте, что привело к падению. Конечно, волна эмоций», — разъяснил Большунов.

Лыжник предположил, что Федерация дисквалифицирует его на несколько гонок. Он уточнил, что «все его прекрасно любят в кавычках» и желают на нем отыграться.

Большунов констатировал, что будет держать удар, «как бы там ни было сложно».