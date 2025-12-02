Большунов извинился за нападение на соперника после финиша

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в своем Telegram-канале извинился за нападение на соперника Александра Бакурова после финиша второго полуфинального забега спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России в Кировске.

Спортсмен объяснил, что эмоции взяли верх, и он хотел поговорить с Бакуровым о произошедшем на трассе, но сделал это неудачно и слишком резко. Он выразил надежду, что это послужит примером для подрастающего поколения, как не нужно поступать.

29 ноября стало известно, что после финиша Большунов намеренно налетел сзади на Бакурова, что привело к падению и травме последнего. За это Большунова дисквалифицировали. При этом ранее в забеге сам контакт с Бакуровым вызвал падение трехкратного олимпийского чемпиона.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выразила надежду, что Большунов извинится перед Бакуровым. Она подчеркнула, что решение по наказанию спортсмена будет принято на заседании 2 декабря.