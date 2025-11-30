Биатлонист Бажин выиграл гонку преследования на первом этапе Кубка России

Кирилл Бажин уверенно выиграл гонку преследования на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске
Российский биатлонист Кирилл Бажин стал победителем мужской гонки преследования на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске. Дистанцию 12,5 км он преодолела за 34.47,5 и не допустил ни одного промаха. Второе место занял Карим Халили, отстав от соперника на 23,1 секунды и не допустив ни одного промаха. Замкнул тройку лидеров Александр Корнев (+24,0, 3)
Биатлон. Кубок России — 2025/2026. первый этап, Ханты-Мансийск. Гонка преследования на 12,5 км, мужчины. Результаты:
1. Кирилл Бажин – 34.47,5 (0 промахов).
2. Карим Халили – отставание +23,1 (0).
3. Александр Корнев +24,0 (3).
4. Антон Смольский (Беларусь) +24,5 (4).
5. Александр Поварницын +31,0 (4).
6. Даниил Серохвостов +51,6 (5).
7. Антон Бабиков +53,5 (3).
8. Эдуард Латыпов +1.05,3 (3).