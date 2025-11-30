Биатлонист Бажин выиграл гонку преследования на первом этапе Кубка России

Российский биатлонист Кирилл Бажин стал победителем мужской гонки преследования на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске. Дистанцию 12,5 км он преодолела за 34.47,5 и не допустил ни одного промаха. Второе место занял Карим Халили, отстав от соперника на 23,1 секунды и не допустив ни одного промаха. Замкнул тройку лидеров Александр Корнев (+24,0, 3)

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. первый этап, Ханты-Мансийск. Гонка преследования на 12,5 км, мужчины. Результаты:

1. Кирилл Бажин – 34.47,5 (0 промахов).

2. Карим Халили – отставание +23,1 (0).

3. Александр Корнев +24,0 (3).

4. Антон Смольский (Беларусь) +24,5 (4).

5. Александр Поварницын +31,0 (4).

6. Даниил Серохвостов +51,6 (5).

7. Антон Бабиков +53,5 (3).

8. Эдуард Латыпов +1.05,3 (3).