Бакуров прокомментировал инцидент с Большуновым

Лыжник Александр Бакуров заявил, что не ожидает извинений от Александра Большунова после инцидента в полуфинале Кубка России в Кировске. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Бакуров заявил, что не выйдет на гонку в воскресенье, если ему напишут сообщение с извинениями.

«Я не жду извинений. Захочет — хорошо. Ситуацию извинения не изменят», — сказал спортсмен.

По его словам, неспортивное поведение нужно пресекать, так поступать нельзя.

В полуфинале соревнований Большунов столкнулся с Бакуровым на трассе. После гонки Большунов подошел к Бакурову сзади и толкнул его в спину. Бакуров упал, поднялся и, сильно хромая, покинул трассу.

Позднее Большунов был дисквалифицирован.

Ранее призер Олимпиады по лыжным гонкам Максим Вылегжанин заявил, что поведение Александра Большунова можно понять, но спортсмену необходимо сдерживать эмоции.