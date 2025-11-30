Ишмуратова — о поведении Большунова: «Устраивать разборки было недопустимо и бессмысленно»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова в беседе с «Матч ТВ» назвала недопустимым поведение трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова по окончании спринта на этапе Кубка России в Кировске.

В субботу в полуфинале спринтерской гонки на этапе ФосАгро Кубка России в Кировске Александр Большунов упал в результате столкновения с Александр Бакуровым на последнем повороте. После финиша Большунов подошел к Бакурову и толкнул его в спину, после чего тот упал. Бакуров, сильно хромая, покинул место конфликта. Большунов позже был дисквалифицирован по итогам спринта.

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила в эфире «Матч ТВ», что 2 декабря пройдет экстренное заседание президиума ФЛГР, на котором будет этот инцидент.

— При всем уважении к Александру Большунову и его заслугам, в конкретном случае это явно неспортивное поведение. А между тем, на сегодняшний день из действующих лыжников это самый титулованный спортсмен. На него смотрят, с него берут пример.

Мы все разные, по‑разному реагируем на раздражители. Один спортсмен, догнав другого, будет криками просить уступить лыжню несколько сотен метров, другой стороной обгонит, третий будет стучать по лыжам, а четвертый — пытаться уколоть палками.

В детстве нас тренер учил уважительному отношению к сопернику. Если ты догнал, значит, ты сильнее и найдешь силы обогнать стороной. Устраивать разборки после финиша было недопустимо и бессмысленно. В протоколе не пишут, что кому‑то помешали или он бы выиграл, если бы не упал.

В нынешнее время добавились новые виды гонок: непродолжительные, быстрые, контактные. Соревнования, которые больше похожи на шоу. Поэтому столкновения неизбежны. Каждый спортсмен будет придерживаться своей тактики прохождения дистанции, но всё должно быть в рамках правил и уважительного отношения друг к другу.

Мои тренеры говорили, что нужно уметь проигрывать. Использовать проигрыш как отправную точку для победы. Не хочешь попадать в разборки на дистанции — беги быстрее, выходи в лидеры, и не будет никаких проблем. Не можешь — терпи и тренируйся. А устраивать разборки после финиша нет смысла. От этого никому не легче, — сказала Ишмуратова «Матч ТВ».