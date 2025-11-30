Губерниев рассказал ходе расследования скандала с Большуновым

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев усомнился в компетенции руководства Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) из-за реакции на нападение Александра Большунова на Александра Бакурова во время этапа Кубка России в Кировске. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Большунов давно ведет себя очень свободно: может не прийти на церемонию награждения, хочет — общается с журналистами, хочет — не общается. Если бы не огласка, ФЛГР это дело спустила бы на тормозах. Там все прогнило насквозь», — заявил Губерниев.

29 ноября Большунов столкнулся с Бакуровым в полуфинале мужского спринта. Уже после гонки Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, покрутил пальцем у виска и сильно хромая покинул трассу.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).