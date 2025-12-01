Непряева раскритиковала Большунова

Непряева назвала неподобающим поведение лыжника Большунова на Кубке России

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов показал неподобающее поведение на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам. Такое мнение ТАСС высказала лыжница Дарья Непряева.

29 ноября Большунов во время гонки упал после борьбы с Александром Бакуровым и занял последнее место, не сумев пробиться в финал. После финиша он подъехал к сопернику со спины и толкнул его плечом. Бакуров, который облокотился на рекламный баннер, упал. Он прихрамывал, когда покидал стадион. Как сообщила ТАСС президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе, Бакуров получил сильный ушиб мягких тканей и был отстранен от тренировок на две недели.

"Я не сказала бы, что эта история затмила остальные гонки. Просто спортсмен высокого уровня показал неподобающее поведение, - сказала Непряева. - Не могу оценить, стоило ли это так подробно обсуждать, это уже дело журналистов".

Первый этап Кубка России проходил в Кировске с 27 по 30 ноября. Следующий пройдет в Тюмени с 4 по 7 декабря.

