Вяльбе оценила поведение Большунова

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила поведение Александра Большунова, напавшего на соперника Александра Бакурова после финиша второго полуфинального забега спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам сезона-2025/2026 в Кировске. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, лыжные гонки не подразумевают силовых моментов.

«Поведение Александра неприемлемо, тем более что гонка к тому моменту уже завершилась. Для меня это непонятно», — заявила Вяльбе.

Ранее глава ФЛГР анонсировала санкции в отношении Большунова.

«Решение по наказанию спортсмена будет принято на заседании 2 декабря — возможно, это будет дисквалификация на несколько гонок или аннулирование результатов», — отметила она.

После финиша Большунов намеренно налетел сзади на Бакурова, что привело к падению и травме последнего. При этом ранее в забеге контакт с Бакуровым вызвал падение Большунова.