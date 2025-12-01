Губерниев связал отсутствие конфликтов в биатлоне с наличием оружия

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что в биатлоне трудно представить конфликт как у лыжников Александра Большунова и Александра Бакурова.

Большунов и Бакуров столкнулись в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Кировске. У Бакурова сломалась палка, а Большунов упал и в итоге финишировал в забеге последним.

После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение. Бакуров получил сильный ушиб мягких тканей и пропустит следующий этап Кубка России в Тюмени.