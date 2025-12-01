Губерниев о конфликте Большунова с Бакуровым: «В биатлоне такое представить сложно. Наличие оружия дает о себе знать»

Sports.ru

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что в биатлоне трудно представить конфликт как у лыжников Александра Большунова и Александра Бакурова.

Губерниев связал отсутствие конфликтов в биатлоне с наличием оружия
© Sports.ru

Большунов и Бакуров столкнулись в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Кировске. У Бакурова сломалась палка, а Большунов упал и в итоге финишировал в забеге последним.

После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение. Бакуров получил сильный ушиб мягких тканей и пропустит следующий этап Кубка России в Тюмени.

«В биатлоне такое представить сложно. Мы помним небольшой конфликт Халили и Поварницына в Ханты-Мансийске, но они потом быстро пожали друг другу руки. Здесь, конечно, наличие оружия дает о себе знать. И нет такого жара атлетического, потому что на огневом рубеже все-таки другая психология. Биатлонисты понимают, что они с телевидением и журналистами в одной лодке. Посмотрите, Метеля пришла к нам в студию и выиграла гонку. Тоже самое с Бажиным. Мы все делаем одно дело», – сказал Губерниев.
Sports.ru: главные новости
промо изображение
Sports.ru: главные новости