Выяснилось, будет ли лыжник Бакуров требовать компенсации от Большунова

Лыжник Александр Бакуров не будет требовать компенсации после инцидента с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым. Об этом он рассказал ТАСС.

"Требовать с Александра ничего не буду, состояние на данный момент такое, что по лестнице хожу с трудом", - рассказал Бакуров.

29 ноября Большунов во время спринтерской гонки на первом этапе Кубка России в Кировске упал после борьбы с Бакуровым и занял последнее место, не сумев пробиться в финал. После финиша он подъехал к сопернику со спины и толкнул его плечом. Бакуров, который облокотился на рекламный баннер, упал. Он прихрамывал, когда покидал стадион. Большунов был дисквалифицирован на одну гонку. Как сообщила ТАСС президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, Бакуров получил сильный ушиб мягких тканей и был отстранен от тренировок на две недели.