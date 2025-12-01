5 главных интриг нового биатлонного сезона

Командные гонки на первом этапе Кубка мира – 2025/2026 уже отгремели. Впереди череда личных стартов: индивидуалки, а также связка спринт – пасьют. И здесь станет ясно, в какой форме находятся лидеры прошлого сезона и те, кто собирается свергнуть их с трона.

Большие гонки точно начинаются! Вот пять главных интриг олимпийского сезона.

Лиза, жги!

Возвращение Лизы Виттоцци – это, пожалуй, главная положительная новость в биатлоне.

Итальянка долго готовилась к камбэку и предвкушала своё появление на Кубке мира. Год назад она была вынуждена сняться из-за постоянных проблем со спиной и пропустила подавляющее большинство гонок. Она не хотела рисковать перед домашней Олимпиадой. Однако из-за этого ей тогда так и не удалось защитить звание сильнейшей в мире биатлонистки.

Сейчас на Лизе – двойная ответственность. И как на лидере сборной на домашней Олимпиаде, и как на человеке, в багаже которого пока нет ни одной личной олимпийской награды. Честно говоря, просто медаль её вряд ли устроит. Тем более совсем не факт, что итальянка поедет на ОИ-2030 и сможет там на что-то рассчитывать. Сейчас Виттоцци уже 30 лет, и это пик её карьеры.

Так что именно боеспособность Виттоцци остаётся одной из главных интриг сезона-2025/2026. Итоги двух эстафет (женской и смешанной), которые она уже пробежала в Эстерсунде, посылают фанатам позитивные сигналы — Лиза в хорошей форме!

Сможет ли она быть в топ-3 общего зачёта, да ещё и зажечь на Играх?

Звёздный час Перро

24-летний Эрик Перро определённо самый интересный персонаж у мужчин.

В прошлом сезоне он уехал с ЧМ-2025 в Ленцерхайде с целой россыпью наград: двумя золотыми, одной серебряной и одной бронзовой. А ещё одержал три личные победы на этапах КМ и стал третьим в тотале, проиграв только Стурле Легрейду и Йоханнесу Бё.

Эрика уже тогда спрашивали про возможное завоевание «БХГ», однако он скромничал и осторожничал. Говорил, что не прочь побороться, но…

Сейчас, кажется, француз окончательно созрел. Ушли братья Бё, два более опытных товарища по команде – Кентен Фийон Майе и Эмильен Жаклен – уже перешагнули через экватор своей карьеры и не смогут составить ему конкуренцию. Есть только Стурла Легрейд, которого Перро уже обыгрывал.

Ну что, Эрик, ты готов стать суперзвездой биатлона?

Справится ли Стурла?

Норвежец Стурла Легрейд остался за старшего в сборной Норвегии. В активе 28-летнего спортсмена есть победа в общем зачёте и семь золотых медалей с чемпионатов мира.

Да, также в копилке Легрейда золото Олимпиады, однако то было в мужской эстафете Пекина, где Стурлу сделали забойщиком. Именно в той гонке свой первый этап он и завалил, схлопотав штрафной круг.

За четыре года поменялось вообще всё. На следующих Играх Легрейд, возможно, будет финишёром, и таких ошибок ему допускать никак нельзя. Но психологическое давление – то, над чем порой безвластны спортсмены. Пример Тандреволд – самый яркий. Она не может справиться со стойкой в эстафетах…

Путь Стурлы Легрейда потому и интересен – потянет ли он звание капитана великой сборной Норвегии?

Последняя партия Вирер

И вновь об Италии. Многое связано в этом сезоне с этой страной.

Точно известно: Доротея Вирер после гонок в Антхольце повесит лыжи и винтовку на гвоздь. Это очень грустно, ибо Доро – самый душевный человек в мировом биатлоне. Помните её слова про россиян, которых отстранили от КМ? Она надеялась, что всё вернётся на круги своя. И не побоялась ведь высказать своё мнение!

Но это всё дела минувших дней. Сейчас у Вирер важная задача не ударить в грязь лицом перед домашней публикой. Игры-2026 станут кульминацией её славного пути – она закончит со спортом там, где и начинала.

У легенды есть победы на всех крупнейших стартах, кроме одного – на Олимпийских играх. На них итальянка трижды выигрывала бронзу. Должны же боги биатлона вознаградить её за путь и преданность этому виду спорта?

Реванш от Жанмонно

Лу Жанмонно – это, бесспорно, одна из неудачниц прошлого розыгрыша Кубка мира. На протяжении всего сезона-2024/2025 она вела борьбу за победу в тотале с Франциской Пройс и могла победить, если бы не упала на последнем повороте последней гонки в Хольменколлене. Тот день не смогут забыть ни она, ни мы. Ну когда ещё в биатлоне случится такая киношная развязка?

В той неудаче Лу винит только себя. Провал в масс-старте сделал её только сильнее, и сейчас, мы уверены, француженка готова взять реванш.

В руках у Жанмонно все лучшие карты – точная стрельба, высокая скорость и цель, которую нужно достичь.

Этот сезон подарит нам ещё много интересных сюжетных поворотов. Запасайтесь успокоительными, платочками и готовьтесь лицезреть яркую и бескомпромиссную борьбу!