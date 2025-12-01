Изменен график соревнований Кубка Содружества

Женский спринт и масс‑старты на этапе Кубка Содружества в Ханты‑Мансийске перенесены на другие дни из‑за погоды
Союз биатлонистов России (СБР) в Telegram‑канале сообщил об изменении графика соревнований на втором этапе Альфа‑Банк Кубка Содружества в Ханты‑Мансийске.
Этап пройдет с 4 по 6 декабря.
В четверг, 4 декабря, состоятся спринтерские гонки у мужчин и женщин. Изначально проведение женских соревнований было запланировано на 5 декабря. В пятницу пройдут масс‑старты у женщин и мужчин, которые были запланированы на субботу. Смешанная эстафета, как и было запланировано, состоится в воскресенье.
Прямые трансляции гонок Кубка Содружества смотрите на телеканалах группы «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.