Изменен график соревнований Кубка Содружества

Союз биатлонистов России (СБР) в Telegram‑канале сообщил об изменении графика соревнований на втором этапе Альфа‑Банк Кубка Содружества в Ханты‑Мансийске.

© Союз биатлонистов России

Этап пройдет с 4 по 6 декабря.

В четверг, 4 декабря, состоятся спринтерские гонки у мужчин и женщин. Изначально проведение женских соревнований было запланировано на 5 декабря. В пятницу пройдут масс‑старты у женщин и мужчин, которые были запланированы на субботу. Смешанная эстафета, как и было запланировано, состоится в воскресенье.

Прямые трансляции гонок Кубка Содружества смотрите на телеканалах группы «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.