Трехкратная олимпийская чемпионка раскритиковала Большунова

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова прокомментировала поведение Александра Большунова, который повредил Александра Бакурова на Кубке России.

«Зачем Большунов так повел себя? Он мог бы после того, как схлынут эмоции, поговорить с Бакуровым, если были претензии. Бакуров не наступал Большунову на лыжи, ничего подобного не было. Мне сколько раз наступали на лыжи, я же никого не убивала и не нападала после этого», — заявила Чепалова.

В полуфинале спринта на Кубке России Александр Большунов намеренно столкнулся с Александром Бакуровым и толкнул его, из-за чего тот упал и получил травму.

Судейская бригада дисквалифицировала трехкратного олимпийского чемпиона за неспортивное поведение. При этом запрета на дальнейшее участие в гонках Кубка России наложено не было, и он сможет стартовать в последующих дисциплинах.

Происшествие уже стало предметом обсуждения на уровне Федерации лыжных гонок России.

2 декабря состоится заседание президиума, на котором разберут детали произошедшего и оценят необходимость дополнительных мер.