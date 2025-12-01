Журналист высказался о травме лыжника Бакурова

Журналист Лисин о травме Бакурова: «Сбоку на бедре есть нервный узел. При удачном попадании туда нога на время парализуется»
Журналист Сергей Лисин предположил, какую травму мог получить лыжник Александр Бакуров, которого толкнул трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.
Большунов и Бакуров столкнулись в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Кировске. У Бакурова сломалась палка, а Большунов упал и в итоге финишировал в забеге последним.
После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение. Бакуров получил сильный ушиб мягких тканей и пропустит этап Кубка России в Тюмени.
«Забавно читать сейчас, когда появилось время, заявления «экспертов» и «врачей» о том, что Александр Бакуров симулировал травму и хромоту, так как на фото, которое он выложил, всего лишь небольшая царапина. Все эти заявления, как обычно, говорят о людях, которые их делают, гораздо больше, чем о самой ситуации. Говоря проще – эти люди никогда не дрались в реальной жизни. Наверное, этому можно порадоваться, в драках нет ничего хорошего, особенно когда драка плановая, когда ты знаешь, что она будет, ты к ней готовишься и это драка уличная. В моем советском школьном детстве у нас было выражение «ударить по тормозам». Возможно, в русскоязычном сленге тайского бокса этот же удар называется как-то навроде «отсушить ногу», тут не буду утверждать, не являюсь экспертом, но подобное где-то слышал. Суть в том, что сбоку на бедре есть нервный узел, он находится примерно там, где проходит нижний угол выреза кармана брюк. При удачном попадании туда (в муай-тай это лоу-кик) нога парализуется почти полностью, на время, конечно. Человек хромает, причем сильно. Это очень простой, прикладной способ вывести противника из строя. Если посмотреть на фото, то примерно этой точкой спортсмен упал, отсюда и хромота», – написал Лисин.
Семье Симоняна передали золотую медаль Героя Труда России
Экс-порноактриса Luxury Girl оценила внешность Овечкина: «10 из 10. Харизма, совокупность качеств»
Дркушич о промахе Кузяева по пустым воротам в конце матча с «Рубином»: «В Далере еще есть чуть‑чуть зенитовской крови, может. Спасибо ему – страшновато было»
Семье Симоняна передали золотую медаль Героя Труда России
Экс-порноактриса Luxury Girl оценила внешность Овечкина: «10 из 10. Харизма, совокупность качеств»
Дркушич о промахе Кузяева по пустым воротам в конце матча с «Рубином»: «В Далере еще есть чуть‑чуть зенитовской крови, может. Спасибо ему – страшновато было»