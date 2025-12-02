Вирер выиграла женскую индивидуальная гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Трехкратный призер Олимпийских игр, четырехкратная чемпионка мира Доротея Вирер выиграла индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

Итальянская спортсменка преодолела дистанцию в 15 километров за 43 минуты и 8,0 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах.

Второе место заняла представительница Финляндии Соня Лейнамо, которая при одном промахе уступила Вирер всего 0,3 секунды. Третье время показала Камиль Бене из Франции с отставанием от лидера в 8,4 секунды (1 промах).

В среду, 3 декабря, в рамках первого этапа Кубка мира пройдет мужская индивидуальная гонка на 20 км.