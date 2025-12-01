Лыжница Степанова: Большунову следовало бы покаяться и всплакнуть

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова в эфире «Матч ТВ» заявила, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов должен публично извиниться после инцидента с Александром Бакуровым.

В субботу в полуфинале спринтерской гонки на этапе ФосАгро Кубка России в Кировске Большунов упал в результате столкновения с Бакуровым на последнем повороте. После финиша Большунов подошел к Бакурову и толкнул его в спину, после чего тот упал. Бакуров, сильно хромая, покинул место конфликта. Большунов позже был дисквалифицирован по итогам спринта. Глава ФЛГР Елена Вяльбе в эфире «Матч ТВ» сообщила, что 2 декабря состоится экстренное заседание президиума ФЛГР, где будет рассмотрен инцидент.

— Все прекрасно знают особенности поведения Большунова. Человек ведет себя так, как позволяет ему окружение и закон. Я не принимаю действия Большунова. Он должен выйти и извиниться. Большунову следовало бы собрать пресс‑конференцию, покаяться и всплакнуть. Сказать: «Ребята, был неправ, извините. Буду работать над собой».

— Какое наказание ждете вы и лыжная общественность?

— Я никакого наказания не жду и никак не воздействую на решение президиума, которое будет 2 декабря почему‑то. Это очень странно, почему не решить здесь и сейчас? Это очень странно. Я этого не понимаю.

— Что вы можете ждать: денежный штраф в пользу пострадавшего, дисквалификация на несколько стартов? Давайте будет предполагать.

— Мне кажется, это дисквалификация на один этап Кубка России. Я не способна решать такие дела, нужно полностью погрузиться и изучить все кейсы, которые были в мировой истории лыжных гонок. Регламент нужно менять, создавать комиссию, чтобы подобных случаев не было, а они будут, к сожалению, — сказала Степанова в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ».

