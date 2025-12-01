«Все жаждут крови»: в сборной России высказались о скандале Большунова

Тренер сборной России Юрий Бородавко заявил, что осуждает агрессию лыжника Александра Большунова в адрес Александра Бакурова, однако подчеркнул, что во всем нужно спокойно разобраться. Его слова приводит РИА Новости.

«И все жаждут крови, потому что Большунов — это медийная фигура и на нем можно хорошо отпиариться. Как в русской поговорке: чтобы преподнести себя, надо на кого-то нагадить. И многие этим занимаются, я просто диву даюсь этим людям, которые пытаются таким образом отпиариться на, скажем так, оплошности такой фигуры, как Большунов», — заявил он.

29 ноября Большунов столкнулся с Бакуровым в полуфинале мужского спринта. Уже после гонки Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, покрутил пальцем у виска и сильно хромая покинул трассу. Позднее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Большунов дисквалифицирован из-за этого инцидента на одну гонку. Президиум ФЛГР также должен провести заседание, чтобы разобрать эпизод.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).