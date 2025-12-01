Появились подробности о состоянии лыжника, на которого напал Большунов

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин раскрыл подробности о состоянии лыжника Александра Бакурова, на которого напал Александр Большунов. Его слова приводит РИА Новости.

«Ходить может, тренироваться — нет. Восстановление займет две недели примерно», — сказал Сорин.

29 ноября Большунов столкнулся с Бакуровым в полуфинале мужского спринта. Уже после гонки Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, покрутил пальцем у виска и сильно хромая покинул трассу. Позднее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Большунов дисквалифицирован из-за этого инцидента на одну гонку. Президиум ФЛГР также должен провести заседание, чтобы разобрать эпизод.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).