После заявления Большунова поведение лыжников группы Сорина рассмотрят

Президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) рассмотрит на заседании во вторник поведение спортсменов группы Егора Сорина после публичного заявления трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, заявил «Матч ТВ» член президиума организации Сергей Крянин.

В субботу Большунов упал в результате борьбы с Александром Бакуровым во время полуфинала спринтерской гонки на этапе ФосАгро Кубка России в Кировске. После финиша Большунов подошел к Бакурову и толкнул его в спину, после чего тот упал. Бакуров в итоге получил травму, из‑за чего пропустит следующий старт. Глава ФЛГР Елена Вяльбе в эфире «Матч ТВ» сообщила, что 2 декабря состоится экстренное заседание президиума ФЛГР, где будет рассмотрен инцидент.

Во вторник Большунов выпустил видеообращение, где признал, что поступил неправильно, при этом заявил, что Бакуров несколько раз намеренно мешал ему на лыжне во время гонки. Также трехкратный олимпийский чемпион отметил, что после отстранения от международных стартов лыжники из группы тренера Егора Сорина постоянно непрофессионально ведут себя во время соревнований.

— Помимо извинений, Александр в своем обращении заявил о неуважении на лыжне от спортсменов группы Сорина. Будете ли разбирать инцидент и с этой стороны?

— Это предположения Александра, и их тоже нужно рассматривать. Если есть претензия, нужно посмотреть, насколько она объективная. Возможно, молодое поколение растет и покусывает старших, это нормально. Но вопрос в том, чтобы это было с уважением ко всем участникам гонок, и неважно, у кого какие медали, с ними вообще бегать сложно. Нужно к каждому относиться с уважением. Думаю, Саша пытается объяснить, что ко всем нужно проявлять уважение, — сказал Крянин «Матч ТВ».

