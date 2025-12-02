Тренер Сорин удивлен претензиям Большунова

Высказывания трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в адрес лыжников группы Егора Сорина вызывают удивление. Об этом Сорин рассказал ТАСС.

29 ноября Большунов во время спринтерской гонки на первом этапе Кубка России в Кировске упал после борьбы с лыжником из группы Сорина Александром Бакуровым, заняв последнее место. После финиша он подъехал к сопернику со спины и толкнул его плечом, нанеся Бакурову травму. Во вторник Большунов рассказал о конфликте с лыжниками группы Сорина.

"То, что Александр Большунов признал, что повел себя в субботу после финиша неправильно, - это уже хорошо, - сказал Сорин. - Но его заявления о том, что лыжники, тренирующиеся в моей группе, специально создают ему препятствия на лыжне, выглядят весьма странно. Почему он говорит об этом сейчас, ведь есть регламент проведения соревнований, есть процедура подачи протестов".

Сорин задался вопросом, почему Большунов не подавал протесты.

"Если вспоминать эпизоды с Сергеем Устюговым, то он не тренировался в моей группе, поэтому их сразу можно вынести за скобки, - продолжил специалист. - С другими спортсменами, которые непосредственно работали со мной, не было никаких эпизодов, которые бы рассматривали бы судьи. И у меня вопрос: почему не подавались оперативно протесты на это, либо мне можно было сказать сразу после финиша".