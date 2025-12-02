Лыжник Коростелев отреагировал на извинения Большунова

Коростелев после извинений Большунова: «Честно, лучше никак, чем так»
Лыжник Савелий Коростелев опубликовал фото команды Егора Сорина после извинений трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.
Большунов принес извинения за то, что толкнул Александра Бакурова после финиша гонки на Кубке России в Кировске.
Также он заявил, что на протяжении нескольких лет лыжники группы Сорина в контактных гонках ведут нечестную борьбу:
«Начиная с отстранения от международных стартов я замечаю в каждой контактной гонке либо специально перекрытие, либо подрезку, либо, как это было на масс-стартах, закрытие и блокирование перед бонусными отсечками».
«Честно, лучше никак, чем так. На фото дружная сборная Норвегии 2.0», – написал Коростелев после извинений Большунова.
Фанаты «Жироны» освистывали Винисиуса при каждом касании и изображали плач, когда он жаловался судье. Вингер «Реала» жестом показал, что каталонцы вылетят
ФЛГР рассмотрит жалобу Большунова на поведение в гонках лыжников группы Сорина
Дмитрий Губерниев: «Сложно комментировать поток сознания Большунова: его и жалко одновременно, и понимаешь, что он немножко заплутал»
Фанаты «Жироны» освистывали Винисиуса при каждом касании и изображали плач, когда он жаловался судье. Вингер «Реала» жестом показал, что каталонцы вылетят
ФЛГР рассмотрит жалобу Большунова на поведение в гонках лыжников группы Сорина
Дмитрий Губерниев: «Сложно комментировать поток сознания Большунова: его и жалко одновременно, и понимаешь, что он немножко заплутал»