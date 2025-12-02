Выяснилось, повлияют ли извинения Большунова на вердикт по его делу

Публичные извинения трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова будут учитываться при рассмотрении его конфликта с Александром Бакуровым при рассмотрении его дела. Об этом в комментарии «Матч ТВ» сообщил член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.

«Самое главное, что Саша принес извинения и все осознал. Думаю, то же самое нужно и со стороны других участников. Нужно просто извиниться, подружиться и спокойно работать дальше», — отметил он.

Большунов извинился за свое поведение и пообещал, что подобного больше не повторится.

29 ноября Большунов столкнулся с Бакуровым в полуфинале мужского спринта на первом этапе Кубка России. Уже после гонки Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, покрутил пальцем у виска и сильно хромая покинул трассу. Позднее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Большунов дисквалифицирован из-за этого инцидента на одну гонку. Президиум ФЛГР также должен провести заседание, чтобы разобрать эпизод.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).