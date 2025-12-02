Бородавко считает, что Бакуров тоже виноват в конфликте с Большуновым

Тренер лыжной сборной России Юрий Бородавко заявил, что в конфликте Александра Большунова и Александра Бакурова были виноваты оба.

Большунов и Бакуров столкнулись в полуфинале конькового спринта в Кировске. У Бакурова сломалась палка, а Большунов упал и в итоге финишировал в забеге последним.

После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение. Лыжник упал на землю вместе с ограждением и получил травму.

«Все говорят о неосознанном акте агрессии со стороны Большунова, но в конфликте всегда участвуют два человека. Бежало там шесть человек, но конфликт случился именно с Бакуровым. Александр же не набросился на других четверых человек, которые тоже бежали в этом забеге. Значит у него были основания в отношении этого молодого человека, который на белом глазу говорит, что не видел спортсмена. Как не видел?! Не верю в такое! Ты бежишь, перекрываешь лыжню, ставишь спортсмену палки между ног, а потом всем говоришь, что ты не видел? Этот молодой человек не совсем честен», — сказал Бородавко.