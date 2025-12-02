Степанова высказалась о «перепалке между старперами сборной и наглой молодежью»

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова высказалась о конфликте в лыжной сборной России.

Сегодня трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов принес извинения за то, что толкнул Александра Бакурова после гонки на этапе Кубка России в Кировске. Также он заявил, что на протяжении нескольких лет лыжники группы Егора Сорина ведут себя нечестно в контактных гонках.