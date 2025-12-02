В Норвегии отреагировали на решение CAS по российским лыжникам

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт оценил решение Спортивного арбитражного суда (CAS) удовлетворить иск России к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) по вопросу допуска российских лыжников и отметил, что подобного стоило ждать. Его слова приводит Sport24.

«Я удивлен, но не шокирован решением CAS. Другие виды спорта уже пошли в направлении допуска российских спортсменов. <...> Теперь будет интересно посмотреть, какие спортсмены сначала получат шанс на квалификацию, а затем будут признаны допущенными», — отметил он.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов.

Олимпиада состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. На текущий момент квалификацию на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе прошли только три российских спортсмена: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также альпинист Никита Филиппов.