Журова не верит, что российские лыжники попадут на Олимпиаду

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала ситуацию вокруг возможного участия российских лыжников в Олимпийских играх в Италии.

2 декабря стало известно, что Россия выиграла дело в Спортивном арбитражном суде (CAS) против Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Теперь FIS обязана допустить россиян к международным стартам, что формально открывает им путь и к олимпийской квалификации, и к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх 2026 года.

«У меня нет иллюзий, что российские лыжники успеют отобраться на Олимпиаду. После Игр они наверняка выступят и их спокойно допустят. Решение CAS еще не означает, что наши спортсмены сиюминутно получат возможность выступать на международных соревнованиях», – заявила Журова.

Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.