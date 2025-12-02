В Норвегии разочарованы решением CAS допустить россиян

Президент Федерации лыжного спорта Норвегии Туве Дюрхауг разочарована решением Спортивного арбитражного суда (CAS) позволить российским спортсменам участвовать в турнирах Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Об этом она заявила телеканалу TV 2.

Во вторник CAS удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе, лыжникам-паралимпийцам позволили выступать под национальной символикой.

"Мы, естественно, разочарованы таким заключением, - сказала Дюрхауг. - Позиция Норвегии по этому вопросу остается твердой, но вместе с другими странами - членами FIS мы, конечно же, должны разобраться с этим. Нам нужно время, чтобы понять, что будет дальше, и мы пока не знаем, что планируется реализовать на практике в отношении участия в соревнованиях перед Олимпиадой".

FIS отстранила российских спортсменов от турниров в 2022 году из-за ситуации на Украине.