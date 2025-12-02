Губерниев обратился к главе СБР

Комментатор Дмитрий Губерниев выпустил обращение к президенту Союза биатлонистов России (СБР) Виктору Майгурову на фоне того, что Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным отстранение российских спортсменов от соревнований со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS). Тем самым CAS частично удовлетворил апелляцию Ассоциации лыжных видов спорта России. Это событие должно позволить российским лыжникам и сноубордистам участвовать в международных стартах.

© Чемпионат.com