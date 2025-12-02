FIS признала решение CAS о допуске россиян

FIS признала решение CAS о допуске российских лыжников
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) признала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) разрешить российским и белорусским спортсменам выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба FIS.
Во вторник CAS удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров FIS, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе, лыжникам-паралимпийцам позволили выступать под национальной символикой.
"FIS признала решение CAS, все спортсмены, имеющие право запросить нейтральный статус в соответствии с политикой FIS в отношении нейтральных спортсменов, должны сделать это, отправив электронное письмо в FIS. Спортсмены могут участвовать в соревнованиях, включенных в календарь FIS, только в индивидуальном и нейтральном качестве. Это означает, что они не могут участвовать в соревнованиях, основанных на командной классификации. Вспомогательный персонал должен соответствовать тем же критериям, что и спортсмены, и аккредитация может быть предоставлена только лицам, занимающим высокоуровневые медицинские или технические должности, необходимые для участия индивидуальных нейтральных спортсменов", - говорится в заявлении FIS.