FIS признала решение CAS о допуске россиян

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) признала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) разрешить российским и белорусским спортсменам выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба FIS.

Во вторник CAS удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров FIS, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе, лыжникам-паралимпийцам позволили выступать под национальной символикой.