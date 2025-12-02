Член правления FIS: Большунов не получит нейтральный статус

Член правления FIS (Международная федерация лыжного спорта и сноуборда) Мартти Ууситало высказался насчет допуска российских спортсменов на международные турниры в нейтральном статусе.

«Ни один известный российский спортсмен не войдет в список нейтральных атлетов. То есть успешные российские лыжники просто не получат нейтральный статус. Они все связаны с военными структурами, а значит, нейтральный статус на них не распространяется», — сказал Ууситало.

Сегодня, 2 декабря, CAS (спортивный арбитражный суд) в Лозанне признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований.

Ранее, 21 октября, совет FIS проголосовал против участия атлетов из России и Белоруссии на международных турнирах, даже в нейтральном статусе.

С февраля 2022-го года, после начала специальной военной операции, российские спортсмены были отстранены от участия в мировых стартах.

Последним крупным турниром для отечественных лыжников стали ОИ-2022 в Пекине. В данной дисциплине российские спортсмены завоевали 4 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые награды.

В 2025 году действующий президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковенри сообщила, что допуск атлетов из России до участия в международных турнирах будет происходить по аналогии с Олимпиадой-2024 в Париже, в зависимости от геополитической позиции атлета.

Олимпиада-2026 пройдет в следующем году с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.