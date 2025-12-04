Клебо ответил, будет ли бойкотировать турниры с участием россиян

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо не собирается бойкотировать соревнования в случае участия в них российских спортсменов. Об этом он рассказал телеканалу TV2.

Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до международных турниров. Им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

"Все будет хорошо, - ответил Клебо на вопрос о том, каково ему будет снова соревноваться с россиянами. - Нам придется с этим считаться, мне больше нечего сказать. Я не собираюсь бойкотировать. Я буду участвовать в Олимпиаде, если буду здоров и в форме".

Клебо 29 лет, он также является 15-кратным чемпионом мира, в его активе пять побед в общем зачете Кубка мира.