Cпортивный комментатор Савелий Коростелев назвал лучшим лыжником всех времен норвежца Йоханнеса Клебо, проигнорировав заслуги российского спортсмена Александра Большунова, передает Sports.ru.

«Клебо в этом году установил историческое достижение. Это уже факт, уже сделано. На Олимпиаде Йоханнес, скорее всего, ещё перепишет рекорды. У него их куча на Кубке мира. Здесь просто сухая статистика. Саша эту статистику мог бы хорошенько подпортить. Но с этим «бы» мы ничего сделать не можем», — добавил Коростелев.

Клебо — рекордсмен среди мужчин по количеству побед на этапах Кубка мира за всю историю лыжного спорта (95, в том числе 31 победа на этапах многодневных гонок). Он — трехкратный чемпион мира среди юниоров. Лыжник — универсал, успешно выступает как в спринтерских, так и в дистанционных гонках, отдавая предпочтение спринту.

Единственный лыжник, завоевавший все золотые медали (шесть из шести, победы в золото в спринте, скиатлоне, разделке, командном спринте, эстафете и марафоне на 50 км в свободном стиле) на одном чемпионате мира (Тронхейм 2025). В 2018-2025 годах выигрывал золото в личном и командном спринте на двух Олимпийских играх и четырех чемпионатах мира подряд.