Фетисов оценил реакцию Норвегии на решение CAS по российским лыжникам

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов заявил «Матч ТВ», что не удивлен недовольной реакцией скандинавских стран по поводу допуска российских спортсменов до международных соревнований.

Ранее Президент Федерации лыжного спорта Норвегии Туве Дюрхауг выразила разочарование в связи с решением Спортивного арбитражного суда допустить спортсменов из России участвовать в турнирах Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.

— Как относитесь к высказываниям Норвегии о допуске наших спортсменов?

— Хорошо, что допустили. Такая реакция других стран будет и дальше. Ничего нового не произойдёт, — сказал Фетисов «Матч ТВ».

Олимпийские игры‑2026 пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.