Тренер сборной России оценил шансы Большунова выступить на ОИ-2026

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о шансах трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова выступить на зимних Играх-2026. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По его словам, это зависит от решения комиссий Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«У нас не один Большунов, а больше 90 процентов всех членов сборной России находятся в военизированных структурах», — добавил Бородавко.

Ранее FIS назвала критерии для получения нейтрального статуса российскими спортсменами. Не допускаются добровольная связь с российскими вооруженными силами, демонстрация спортсменами связи с Россией, а также поддержка специальной военной операции на Украине.

2 декабря стало известно об обжаловании в Спортивном арбитражном суде в Лозанне решения FIS, которая запретила российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Теперь FIS обязана допустить российских спортсменов турнирам.