Стало известно, когда может закончиться отстранение Большунова

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал состояние здоровья Александра Бакурова.

«Мы стараемся максимально быстро вернуть Бакурова на лыжню. Он точно не побежит завтра и тем более спринт в субботу. Сейчас идет обсуждение: есть вероятность, что в воскресенье он выйдет на старт», — заявил Сорин.

Во вторник, 2 декабря, президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) после рассмотрения инцидента временно отстранил Александра Большунова от соревнований.

Во время полуфинального спринта на первом этапе Кубка России в Кировске, 29 ноября, Большунов упал после столкновения с Бакуровым и из-за этого не смог пробиться в финал. Уже после гонки он подъехал к сопернику и толкнул его в спину. Бакуров, заметно прихрамывая, покинул место инцидента. По итогам разбирательства Большунова дисквалифицировали.

Происшествие стало предметом обсуждения на уровне Федерации лыжных гонок России.