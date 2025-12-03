Олимпийский чемпион Васильев назвал главную проблему российского спорта

Олимпийский чемпион назвал главную проблему российского спорта
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал главную проблему российского спорта. Об этом сообщает Metarstings.
По его словам, это нехватка квалифицированных тренеров.
«Это чувствуется везде, в частности, в биатлоне. Это главная проблема», — отметил Васильев.
Олимпийский чемпион добавил, что государство выделяет достаточное количество денег на развитие спорта.
«Но вот кадры и их подготовка — это проблема. Надо ликвидировать этот недочет», — подчеркнул Васильев.
Ранее главную проблему российского спорта назвала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
«Что еще может быть, кроме отсутствия нас на международной арене?» — отметила она.
Главное сейчас
Главное сейчас