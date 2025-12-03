Олимпийский чемпион Васильев назвал главную проблему российского спорта

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал главную проблему российского спорта. Об этом сообщает Metarstings.

По его словам, это нехватка квалифицированных тренеров.

«Это чувствуется везде, в частности, в биатлоне. Это главная проблема», — отметил Васильев.

Олимпийский чемпион добавил, что государство выделяет достаточное количество денег на развитие спорта.

«Но вот кадры и их подготовка — это проблема. Надо ликвидировать этот недочет», — подчеркнул Васильев.

