Что норвежцы и шведы сказали о допуске российских лыжников?

Скандинавы точно не ожидали такого поворота событий. Своих эмоций они не скрывали!

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал несправедливым отстранение российских спортсменов со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS). Это значит, что в скором времени на международных соревнованиях вновь могут появиться представители России.

Решение вызвало много полярных эмоций. Разбираемся, кто из иностранцев рад такому повороту событий, а кто сильно негодует.

Поставили перед фактом

Больше всего журналисты ждали комментариев от короля мировых лыж Йоханнеса Клебо. Однако, по заявлению норвежского телеканала TV2, пятикратный олимпийский чемпион пока отказывается что-либо говорить по поводу появления представителей сборной России на Кубке мира. Такой же позиции придерживается его коллега Харальд Амундсен. Пауза может быть связана с обдумыванием ими собственных слов, произнесённых ранее: ни первый, ни второй не хотели камбэка Коростелёва и компании.

А вот глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг от очередного появления в СМИ не отказалась. Она осталась верна своей точке зрения о недопустимости выступления россиян. Решение суда в Лозанне чиновник вынуждена просто принять.

«Позиция Норвегии в этом вопросе неизменна. Однако вместе с остальными членами FIS мы, естественно, должны относиться к этому как к свершившемуся факту. Нужно время, чтобы понять, что будет дальше. Решение CAS затрагивает множество спортсменов из разных дисциплин, и мы пока не знаем ничего относительно организации их участия в соревнованиях до Олимпиады», – приводит слова Дюрхауг NRK.

Высказалась и генеральный секретарь Шведской ассоциации лыжного спорта Пернилла Бонде.

«Это печальная новость. Мы всегда чётко заявляли о своей позиции. Не считаем, что российским и белорусским спортсменам следует разрешать стартовать на соревнованиях. Это известие не является чем-то хорошим, мы его не поддерживаем. Что мы можем сделать, пока не знаю, но ясно, что это нехорошо. Что мы можем сделать сейчас, так это продолжать чётко обозначать, за что мы выступаем», – приводит слова Бонде Aftonbladet.

Бойкота не будет!

До начала декабря 2025 года ряд спортсменов говорили о возможном бойкоте, если отечественных лыжников допустят к участию в Кубке мира. Но, судя по всему, от слов к действиям никто из них не перейдёт. Готовы ли они жертвовать собственными наградами в угоду политическим лозунгам? Очевидно, что нет. Вот, например, довольно красноречивая цитата президента Олимпийского комитета Швеции Ханса фон Утманна по этому поводу.

«Мы как организация бойкотировать не будем. Считаем, что на соревнованиях должны быть наши спортсмены, а не россияне и белорусы. Если есть отдельные спортсмены, которые решат не ехать, у них будет наша полная поддержка, мы им поможем, но это их решение», – приводит слова Утманна SVT.

О бойкоте громче всех кричала шведская лыжница Линн Сван. Она считает, что есть вещи важнее спорта. Но пока Сван новых заявлений не делала.

Зато её готовность противостоять участию россиян высмеял австрийский лыжник Мика Фермойлен, который неплохо знаком с некоторыми представителями сборной России и в целом дружен с ними.

«Мне интересно, как поступят представители скандинавских стран, которые говорили, что будут бойкотировать старты, если россиян допустят. Сделают ли они это на самом деле или это были просто слова? Линн Сван выступала особенно жёстко. Будет любопытно увидеть её реакцию», — приводит слова Фермойлена VG.

Фермойлен — наш человек?

Австриец — один из немногих, кто положительно отреагировал на решение CAS. Если всё пройдёт хорошо, то на Кубке мира может появиться его товарищ Савелий Коростелёв. Важные слова от Мики.

«Исключение по национальному признаку – это определение расизма. Очень рад за Коростелёва. Он не имеет никакого отношения к конфликту на Украине и не занимал никакой позиции по этому поводу. Они (молодые российские лыжники. – Прим. «Чемпионата») говорят по-английски, ищут контакт и хотят дружить. Мы встречались несколько раз, этот парень мне нравится. Нам легко говорить о своей позиции по ситуации на Украине. Но когда живёшь и строишь свою жизнь в России, думаю, не так просто говорить то, что ты думаешь», – добавил он.

Российские лыжники, скорее всего, не выступят на этапе Кубка мира в норвежском Тронхейме. Туда физически сложно успеть даже без сопротивления, а ведь власти Норвегии не хотят видеть на своей земле россиян. Хотите понять, насколько тамошнее руководство настроено против нас? Тогда читайте слова мэра Тронхейма Кента Ранума.

«Думаю, это разочаровывающее решение. Считаю совершенно неправильным разрешать российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, пока на Украине продолжается конфликт. Я говорил об этом и ранее, и моя позиция нисколько не изменилась. Надеюсь, что в эти выходные их не будет на стартовой линии», — приводит слова Ранума NRK.

Российские лыжники впервые за несколько лет могут выступить на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Он пройдёт с 12 по 14 декабря. Наверняка в их адрес будет сказано ещё немало нелицеприятных слов. Самое главное – не принимать все высказывания всерьёз. Достаточно будет просто показать свою силу на трассе.